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Жильё в Опольское воеводство, Польша

1 объект найдено
Квартира в Zimna Wodka, Польша
Квартира
Zimna Wodka, Польша
Площадь 123 м²
Сердечно приглашаем вас к просмотру!
€288,048
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в Опольское воеводство, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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