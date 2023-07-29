Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Особняки

Особняки с видом на горы в Польше

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
Количество спален 2
Площадь 40 м²
€ 109,232
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Продается: удобная, хорошая, хорошо связанная, готовая к введению квартира в Варшавском Бемо…
€ 157,502
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Я продам солнечную, уютную квартиру с 2 комнатами ( 54,05 м ), расположенную на первом этаже…
€ 124,416
Квартира в Варшава, Польша
Квартира
Варшава, Польша
Площадь 26 м²
Количество этажей 2
Элитные квартиры на продажу в Варшаве район  MokotówКвартирный комплекс, располо…
€ 114,972
Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 7
Площадь 230 м²
Этаж 1/1
В доме (около 230 м2) есть два полноценных жилых этажа, просторный гараж на две машины и пом…
€ 478,924
Квартира 2 спальни в Вроцлав, Польша
Квартира 2 спальни
Вроцлав, Польша
Количество спален 2
Площадь 58 м²
€ 109,685
Дом 1 комната в Ломянки, Польша
Дом 1 комната
Ломянки, Польша
Комнаты 1
Площадь 214 м²
Этаж 1/1
Двухэтажный дом площадью 214,20 кв.м. в Łomianki Dolne под Варшавой! Удобное расположение. Д…
€ 314,588
Дом 5 спален в Bogucin, Польша
Дом 5 спален
Bogucin, Польша
Количество спален 5
Площадь 246 м²
€ 607,348
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 4
€ 293,665
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
Количество спален 2
Площадь 42 м²
€ 140,279
Дом 3 спальни в Янки, Польша
Дом 3 спальни
Янки, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/2
Продается энергоэффективный дом по цене квартиры! Построен по уникальной технологии Isoprime…
€ 196,901
Дом 6 комнат в Варшава, Польша
Дом 6 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Этаж 1/2
Частный дом - 248 м2. Участок с садом - 574 м2. 6 комнат, 3 ванные, 2 туалета, сауна, гараж …
€ 973,187

Параметры недвижимости в Польше

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти