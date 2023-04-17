Купить квартиру в Лодзь, Польша

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Лодзь
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14 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Лодзь, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
Количество этажей 2
€ 120,709
Продается великолепная квартира с садом 250 м2 в Варшаве, Brwinów - Parzniew #12351 …
Квартира 2 спальни
Лодзь, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 109,843
Продается 3-комнатная квартира (55м2), на втором этаже, в новой инвестиции CENTRAL PARK 3. …
Квартира 1 спальня
Лодзь, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 77,739
Продается квартира в центре города Лодзь, расположенная на улице Петрковской.Размер: 41,52м2…
Квартира 1 спальня
Лодзь, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 80,112
2 комнатная квартира площадью 43,76 м2Дуплекс лофт (2 этажи)На востокЭтаж: 3 этажЗал: 5,34 м…
Квартира 1 спальня
Лодзь, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
€ 72,446
Студия на продажу в центре города Лодзь. Размер 31,29м2 С видом на север Этаж: 6 этаж …
Квартира 1 спальня
Лодзь, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
€ 53,248
Продается: Квартира, площадью 27,47 м2 С видом на восток. Этаж: 1-й Студия состоит…
Квартира 3 спальни
Лодзь, Польша
4 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 117,359
Продается: Квартира, площадью 75,68 м2, с 7 балконами! С видом на юг / восток. Этаж: 3-й В к…
Квартира 1 спальня
Лодзь, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
23 м²
€ 51,066
Продается: Студия квартира до конца 23,71m2 3-й этаж с видом на восток 700 метров от…
Квартира 1 спальня
Лодзь, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
€ 55,998
Продается: Студия квартира до конца 22,36 м2 2-й этаж с видом на юг Вид на внутренний…
Квартира 1 спальня
Лодзь, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 76,459
Продается: 3 комнатная квартира до финиша 2 спальни + одна гостиная с кухней и одна боль…
Квартира 1 спальня
Лодзь, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
€ 64,183
*** ПРОДАНО *** Квартира Loft, площадью 33,14м2, с очень красивым балконом 6,04м2. С …
Квартира 1 спальня
Лодзь, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 75,382
Готов к переезду Квартира с 2 комнатами площадью 44 м2 расположена в центре Лодзи в районе …
Квартира 1 спальня
Лодзь, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 83,997
Продается прямо сейчас, 2 номера продаются в центре города Лодзи. Локализация: Прем…
Квартира 1 спальня
Лодзь, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 75,167
Мы предлагаем потрясающие апартаменты в Kindermann Palace по адресу Piotrkowska 137/139 рядо…
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