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Квартиры в Kierszek, Польша

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kierszek, Польша
Квартира 2 комнаты
Kierszek, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/4
Двухкомнатная квартира по ул. Fabryczna в Piaseczno. Недвижимость площадью 36 кв.м. располож…
€81,906
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Квартира в Kierszek, Польша
Квартира
Kierszek, Польша
Площадь 30 м²
Количество этажей 3
ЭЛАСТИЧНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА! Продаются новые квартиры в пригороде В…
€61,013
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Квартира 4 комнаты в Kierszek, Польша
Квартира 4 комнаты
Kierszek, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 14/16
Квартира расположена на улице Młynarska в Piaseczno, на 14 этаже комплекса Sand City Tower. …
€306,090
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Квартира 2 спальни в Kierszek, Польша
Квартира 2 спальни
Kierszek, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 2/3
Продаётся трёхкомнатная квартира площадью 93,18 кв.м в пригороде Варшавы, городе Piaseczno, …
€227,886
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Квартира 5 комнат в Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Квартира 5 комнат
Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Комнаты 5
Площадь 142 м²
Этаж 4
Идеальная квартира для семьи типа PenthausFunkcjonalne в высоком стандарте.Три спальни две в…
€378,957
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Квартира 6 комнат в Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Квартира 6 комнат
Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Комнаты 6
Площадь 205 м²
Этаж 1
Добрый день! Предложение продажи этой недвижимости есть законченное unikalna.DLACZEGO?Obejm…
€247,560
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Квартира 6 комнат в Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Квартира 6 комнат
Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Комнаты 6
Площадь 205 м²
Этаж 1
Добрый день! Предложение продажи этой недвижимости есть законченное unikalna.DLACZEGO?Obejm…
€247,560
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Квартира 4 комнаты в Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Квартира 4 комнаты
Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Комнаты 4
Площадь 110 м²
:: Коротко: Городок Wilanów, 4 покои, 2 недомолвка, 110m2, :: Для кого?Апартамент для требую…
€247,369
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