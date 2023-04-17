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Купить квартиру в Гродзиский повят, Польша

gmina Grodzisk Mazowiecki
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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Kludzienko, Польша
Квартира 3 спальни
Kludzienko, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м² Количество этажей 2
€ 119,100
Жилой комплекс на улице ul. Cukierkowej w Chrzanów Mały, всего  в 1,5 км от A2 и…

Параметры недвижимости в Гродзиский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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