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Квартиры в Верхнесилезско-Загленбинская метрополия, Польша

Сосновец
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Сосновец, Польша
Квартира 2 спальни
Сосновец, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 1/3 Этаж
€ 195,049
Продается современная 3-комнатная квартира с террасой в Piastów. под Варшавой #128…

Параметры недвижимости в Верхнесилезско-Загленбинская метрополия, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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