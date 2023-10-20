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Квартиры в Гнезненский повят, Польша

Гнезно
10
gmina Lubowo
3
Квартира В архив
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16 объектов найдено
Квартира в Lednogora, Польша
Квартира
Lednogora, Польша
Площадь 317 м²
Продается тщательно отреставрированное здание мельницы, приспособленное под интимный гостевой дом.
€547,244
Квартира в Lednogora, Польша
Квартира
Lednogora, Польша
Площадь 317 м²
Тщательно отреставрированное здание мельницы для продажи, приспособленное к 3 независимым квартирам
€547,244
Квартира 3 комнаты в Гнезно, Польша
Квартира 3 комнаты
Гнезно, Польша
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Вам не очень нравятся большие города ? Тишина и покой села Большая Польша играют в вашей душ…
€62
Квартира в Szczytniki Duchowne, Польша
Квартира
Szczytniki Duchowne, Польша
Площадь 168 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с уникальным предложением по продаже просторного отдельно стояще…
€170,740
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 155 м²
Я рад познакомить вас с одноэтажным особняком, расположенным на очаровательном участке площа…
€148,850
Квартира в Karczewko, Польша
Квартира
Karczewko, Польша
Площадь 458 м²
Сегодня я хочу познакомить вас с очаровательным участком площадью 458 м2, расположенным неда…
€15,104
Квартира в Falkowo, Польша
Квартира
Falkowo, Польша
Площадь 1 201 м²
Продается строительный участок площадью 1201 м2, расположенный в городе Фалково, коммуна. Лю…
€43,562
Квартира 3 комнаты в Гнезно, Польша
Квартира 3 комнаты
Гнезно, Польша
Комнаты 3
Площадь 58 м²
I will sell a 3-room flat located in the Jagiellonian District in Gniezno (Winiary)
€80,992
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 108 м²
Я продам односемейный дом в Гнезно по адресу ул. Конвалиова
€120,394
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 655 м²
Я буду продавать недвижимость, построенную в коммерческом здании. Недвижимость находится в с…
€481,575
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 18 363 м²
Гнезно - это не только колыбель туризма, но и новая тенденция увеличения зоны инвесторов.  Б…
€6,73 млн
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 159 м²
OPEN DAY – 04.02. (Суббота) с 11:00 до 15:00. Дверь дома будет широко открыта для вас. Я пр…
€174,461
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 12 348 м²
Предлагаю на продажу привлекательный участок под застройку площадью 12 348 м2, расположенный…
€405,442
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 12 348 м²
Предлагаю на продажу привлекательный участок под застройку площадью 12 348 м2, расположенный…
€405,442
Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 20 600 м²
Доброе утро,
€1,09 млн
Квартира 3 комнаты в Гнезно, Польша
Квартира 3 комнаты
Гнезно, Польша
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Предметом продажи является квартира, расположенная в северной части Гнезно. Если вы ищете ан…
€109,230

Параметры недвижимости в Гнезненский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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