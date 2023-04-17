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Купить квартиру в gmina Wolomin, Польша

Воломин
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Воломин, Польша
Квартира 4 комнаты
Воломин, Польша
4 Количество комнат 146 м² 1 Этаж
€ 165,154
Квартира 5 комнатв Zagosciniec, Польша
Квартира 5 комнат
Zagosciniec, Польша
5 Количество комнат 140 м² 1 Этаж
€ 168,612

Параметры недвижимости в gmina Wolomin, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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