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Купить недвижимость в gmina Stare Babice, Польша

2 объекта найдено
Дом 5 комнатв Blizne Laszczynskiego, Польша
Дом 5 комнат
Blizne Laszczynskiego, Польша
5 Количество комнат 199 м²
€ 386,518
Дом 5 комнатв Blizne Laszczynskiego, Польша
Дом 5 комнат
Blizne Laszczynskiego, Польша
5 Количество комнат 199 м²
€ 387,708
Уникальный дом с адаптивной частью для офисных комнат в Blizne Łaszczyński, недалеко от Bemó…

Параметры недвижимости в gmina Stare Babice, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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