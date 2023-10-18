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Квартиры в gmina Rokietnica, Польша

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15 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Mrowino, Польша
Квартира 2 комнаты
Mrowino, Польша
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Рекомендую к продаже двухкомнатную квартиру с балконом, расположенную в Рокиетнице на усадьб…
€85,089
Квартира в Mrowino, Польша
Квартира
Mrowino, Польша
Площадь 1 100 м²
Вооруженный строительный участок площадью 1100 м2 со строительными условиями для продажи. Ра…
€70,907
Квартира 3 комнаты в Mrowino, Польша
Квартира 3 комнаты
Mrowino, Польша
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Квартира с собственным садом, чуть ниже Познани, - отличный способ отведать повседневного от…
€102,107
Квартира в Mrowino, Польша
Квартира
Mrowino, Польша
Площадь 2 771 м²
Рекомендую к продаже участок, расположенный по адресу ул. Коротком в Кшишкове, муниципалитет…
€54,544
Квартира в Mrowino, Польша
Квартира
Mrowino, Польша
Площадь 138 м²
Я рад представить вам предложение о продаже сырого дома, расположенного в Кереквице. Дом рас…
€119,997
Квартира 3 комнаты в Mrowino, Польша
Квартира 3 комнаты
Mrowino, Польша
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Продается двухуровневая квартира, расположенная в Рокиетнице недалеко от Познани
€104,070
Квартира в Przybroda, Польша
Квартира
Przybroda, Польша
Площадь 753 м²
Construction plots for sale in Przybroda, commune of Rokietnica
€41,072
Квартира в Mrowino, Польша
Квартира
Mrowino, Польша
Площадь 1 005 м²
Я рад представить вам предложение о продаже участка земли, расположенного в Кереквице. Я нах…
€119,997
Квартира в Mrowino, Польша
Квартира
Mrowino, Польша
Площадь 670 м²
Рекомендую к продаже участок, расположенный по адресу ул. Глувна в Кшишкове, коммуна Рокиетница.
€32,726
Квартира в Mrowino, Польша
Квартира
Mrowino, Польша
Площадь 94 м²
€130,688
Квартира в Mrowino, Польша
Квартира
Mrowino, Польша
Площадь 211 м²
€237,812
Квартира в Mrowino, Польша
Квартира
Mrowino, Польша
Площадь 174 м²
Продается дом в Рокиетнице по адресу ул. Wyspiański - отличное предложение для инвестора – 2…
€167,778
Квартира в Kiekrz, Польша
Квартира
Kiekrz, Польша
Площадь 191 м²
Продается отдельно стоящий дом на большом участке (1120 м2; 22 м спереди) в привлекательном …
€259,630
Квартира 4 комнаты в Mrowino, Польша
Квартира 4 комнаты
Mrowino, Польша
Комнаты 4
Площадь 70 м²
Квартира с собственным садом, чуть ниже Познани, является отличным способом попробовать повс…
€113,234
Квартира в Mrowino, Польша
Квартира
Mrowino, Польша
Площадь 12 700 м²
Предлагаю на продажу участок площадью 1,27 га, расположенный в городе Мровин, в муниципалите…
€189,813

Параметры недвижимости в gmina Rokietnica, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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