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Квартиры в gmina Rokietnica, Польша
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15 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Mrowino, Польша
2
52 м²
Рекомендую к продаже двухкомнатную квартиру с балконом, расположенную в Рокиетнице на усадьб…
€85,089
Рекомендовать
Квартира
Mrowino, Польша
1 100 м²
Вооруженный строительный участок площадью 1100 м2 со строительными условиями для продажи. Ра…
€70,907
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Квартира 3 комнаты
Mrowino, Польша
3
60 м²
Квартира с собственным садом, чуть ниже Познани, - отличный способ отведать повседневного от…
€102,107
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Квартира
Mrowino, Польша
2 771 м²
Рекомендую к продаже участок, расположенный по адресу ул. Коротком в Кшишкове, муниципалитет…
€54,544
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Квартира
Mrowino, Польша
138 м²
Я рад представить вам предложение о продаже сырого дома, расположенного в Кереквице. Дом рас…
€119,997
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Mrowino, Польша
3
80 м²
Продается двухуровневая квартира, расположенная в Рокиетнице недалеко от Познани
€104,070
Рекомендовать
Квартира
Przybroda, Польша
753 м²
Construction plots for sale in Przybroda, commune of Rokietnica
€41,072
Рекомендовать
Квартира
Mrowino, Польша
1 005 м²
Я рад представить вам предложение о продаже участка земли, расположенного в Кереквице. Я нах…
€119,997
Рекомендовать
Квартира
Mrowino, Польша
670 м²
Рекомендую к продаже участок, расположенный по адресу ул. Глувна в Кшишкове, коммуна Рокиетница.
€32,726
Рекомендовать
Квартира
Mrowino, Польша
94 м²
€130,688
Рекомендовать
Квартира
Mrowino, Польша
211 м²
€237,812
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Квартира
Mrowino, Польша
174 м²
Продается дом в Рокиетнице по адресу ул. Wyspiański - отличное предложение для инвестора – 2…
€167,778
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Квартира
Kiekrz, Польша
191 м²
Продается отдельно стоящий дом на большом участке (1120 м2; 22 м спереди) в привлекательном …
€259,630
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Квартира 4 комнаты
Mrowino, Польша
4
70 м²
Квартира с собственным садом, чуть ниже Познани, является отличным способом попробовать повс…
€113,234
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Квартира
Mrowino, Польша
12 700 м²
Предлагаю на продажу участок площадью 1,27 га, расположенный в городе Мровин, в муниципалите…
€189,813
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Параметры недвижимости в gmina Rokietnica, Польша
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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