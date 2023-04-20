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Купить недвижимость в gmina Rawicz, Польша

1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Sierakowo, Польша
Квартира 3 спальни
Sierakowo, Польша
72 м²
€ 79,380
Просторная квартира, 3 комнаты, центр, Rawicz. Продается уютная, теплая и семейная 3-комнатн…

Параметры недвижимости в gmina Rawicz, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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