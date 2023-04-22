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Польша
Мазовецкое воеводство
Пясечинский повят
gmina Piaseczno
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Квартиры в gmina Piaseczno, Польша
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20 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
4/4 Этаж
€ 81,179
Продаётся недорогая 3-х комнатная квартира 47 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Kusoci…
Квартира 2 спальни
Jozefoslaw, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
3/3 Этаж
€ 114,323
Продается трехкомнатная квартира в Piaseczno на ул. Julianowska, площадь 50,5 м2, расположен…
Квартира 1 спальня
Пясечно, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
4/11 Этаж
€ 95,685
Продаётся меблированная 2-х комнатная квартира 51 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Pa…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
3/4 Этаж
€ 129,143
Продаётся после ремонта 3-х комнатный дуплекс 75 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Str…
Квартира 3 спальни
Пясечно, Польша
4 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
Количество этажей 1
€ 123,501
Продаётся 4-х комнатная квартира 91,22 кв.м с садом пригород Варшавы, г. Piaseczno, ул. Oręż…
Квартира 1 спальня
Jozefoslaw, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
2/2 Этаж
€ 80,214
Новые квартиры в пригороде Варшавы Józefosław на границе с районом Ursynow Представл…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
3/4 Этаж
€ 129,143
Продаётся после ремонта 3-х комнатный дуплекс 75 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Str…
Квартира 1 комната
Jozefoslaw, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
1/4 Этаж
€ 52,570
Продаются новые квартиры в пригороде Варшавы Piaseczno 1-4 комнаты Вашему вниманию предла…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
2/3 Этаж
€ 153,010
Продаётся большая 3-х комнатная квартира 78,35 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Młyna…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
5/9 Этаж
€ 112,080
Продается 3-х комнатная квартира с лоджией на 5-ом этаже в 9-ти этажном доме 2010 …
Квартира 2 спальни
Jozefoslaw, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
2/2 Этаж
€ 135,429
Продаётся тихая 3-х комнатная квартира 70 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Owocowy Sa…
Квартира 1 спальня
Пясечно, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
12/16 Этаж
€ 110,226
Продается светлая квартира, площадь 50,8 м2, находится недалеко от центра Piaseczno на ул. M…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
Количество этажей 4
€ 124,698
Продается уютная двухсторонняя трехкомнатная квартира площадью 68,08 м2, расположенная на ну…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
3/4 Этаж
€ 80,896
Продаётся тихая 3-х комнатная квартира 47,12 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Kusociń…
Квартира
Пясечно, Польша
36 м²
4/4 Этаж
€ 75,540
Продаётся 2-х комнатная квартира 36 кв.м в пригороде Варшавы Piaseczno, ул. Fabryczna В к…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
3/3 Этаж
€ 143,764
Продается уютная функциональная трехкомнатная квартира с балконом площадью 65,83 м2 располож…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
Количество этажей 4
€ 127,913
Продаётся уютная 3-х комнатная квартира 68,08 кв.м пригород Варшавы, г. Piaseczno, ул. 1 Maj…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
3/4 Этаж
€ 129,143
Продаётся после ремонта 3-х комнатный дуплекс 75 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Str…
Квартира 3 комнаты
Jozefoslaw, Польша
3 Количество комнат
75 м²
1 Этаж
€ 145,559
Квартира 3 комнаты
Jozefoslaw, Польша
3 Количество комнат
87 м²
2 Этаж
€ 148,790
Параметры недвижимости в gmina Piaseczno, Польша
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