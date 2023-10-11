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Жильё в gmina Ozorkow, Польша

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Aleksandria, Польша
Квартира 2 спальни
Aleksandria, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Продается 3-комнатная квартира (69,22м2), на шестом этаже, в новом CENTRAL PARK 3 инвестиции…
€163,145

Параметры недвижимости в gmina Ozorkow, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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