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Купить недвижимость в gmina Oborniki, Польша

Оборники
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3 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Оборники, Польша
Квартира 3 спальни
Оборники, Польша
68 м²
€ 71,248
Домв Kiszewo, Польша
Дом
Kiszewo, Польша
94 м²
€ 324,838
Редко можно предложить недвижимость, которую можно смело назвать домом мечты. Полностью отре…
Домв Kiszewo, Польша
Дом
Kiszewo, Польша
94 м²
€ 324,838
Редко можно предложить недвижимость, которую можно смело назвать домом мечты. Полностью отре…

Параметры недвижимости в gmina Oborniki, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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