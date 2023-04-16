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Купить квартиру в gmina Mosina, Польша

Mosina
3
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3 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Mosina, Польша
Квартира 3 спальни
Mosina, Польша
52 м²
€ 85,345
Доброе утро! Я рекомендую на продажу меблированную трехкомнатную квартиру с садом в Мосине в…
Квартира 3 спальнив Mosina, Польша
Квартира 3 спальни
Mosina, Польша
71 м²
€ 100,068
Доброе утро, дамы и господа, сегодня я хотел бы представить предложение трехкомнатной кварти…
Квартира 3 спальнив Mosina, Польша
Квартира 3 спальни
Mosina, Польша
83 м²
€ 100,068

Параметры недвижимости в gmina Mosina, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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