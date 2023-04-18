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Купить квартиру в gmina Lesznowola, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Loziska, Польша
Квартира 3 комнаты
Loziska, Польша
3 Количество комнат 58 м² 1 Этаж
€ 141,544
Трехкомнатная квартира, светлая, с двумя балконами, расположенная на первом этаже, в недавно…

Параметры недвижимости в gmina Lesznowola, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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