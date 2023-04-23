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Жильё в gmina Kiszkowo, Польша

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Karczewko, Польша
Дом 4 спальни
Karczewko, Польша
120 м²
€ 192,995
Продается одноэтажный дом, прекрасно расположенный в лесу Зелёнка, в Карчевко.  Из боль…
Дом 4 спальни в Karczewko, Польша
Дом 4 спальни
Karczewko, Польша
86 м²
€ 96,390
Вы ищете дом для отдыха у озера для отдыха для себя и своей семьи? Или, может быть, вы ищете…

Параметры недвижимости в gmina Kiszkowo, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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