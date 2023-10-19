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Квартиры в gmina Dopiewo, Польша

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9 объектов найдено
Квартира в Wieckowice, Польша
Квартира
Wieckowice, Польша
Площадь 135 м²
Красивый, просторный двухквартирный дом с полезной площадью 119,2 м2 с гаражом в теле здания…
€207,734
Квартира в Dopiewo, Польша
Квартира
Dopiewo, Польша
Площадь 102 м²
Тихий район? Хорошее сообщение с центром Познани? Собственный зеленый угол?
€131,120
Квартира в Dopiewiec, Польша
Квартира
Dopiewiec, Польша
Площадь 126 м²
€191,536
Квартира в Dabrowka, Польша
Квартира
Dabrowka, Польша
Площадь 171 м²
Продается двухквартирный дом в Palędz – промоакция до 30.09.2023
€218,679
Квартира в Paledzie, Польша
Квартира
Paledzie, Польша
Площадь 1 161 м²
Мы представляем уникальные земли для обслуживания и коммерческого развития в Palędzie рядом …
€186,063
Квартира в Dabrowka, Польша
Квартира
Dabrowka, Польша
Площадь 748 м²
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ
€67,858
Квартира в Skorzewo, Польша
Квартира
Skorzewo, Польша
Площадь 606 м²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА Участок находится в Осиедле Квятове, в Юникове в Познани. …
€112,754
Квартира в Zakrzewo, Польша
Квартира
Zakrzewo, Польша
Площадь 1 089 м²
Постройте дом на участке в Закжевие под Познанью!
€153,010
Квартира в Dopiewo, Польша
Квартира
Dopiewo, Польша
Площадь 139 м²
Хотите переехать в современный анклав, окруженный зеленью и яркой природой, я приглашаю вас …
€192,630

Параметры недвижимости в gmina Dopiewo, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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