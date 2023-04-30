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Жильё в gmina Blonie, Польша

Блоне (Польша)
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Bialuty, Польша
Квартира 3 спальни
Bialuty, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 3/3 Этаж
€ 90,057
Продажа большой 4-комнатной квартиры Варшава, Błonie #12617 Звоните +48574672833 ( Wha…
Квартира 2 спальни в Блоне (Польша), Польша
Квартира 2 спальни
Блоне (Польша), Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² Количество этажей 2
€ 118,482
Жилой комплекс расположен на улице Мазовецка в Блоне, всего в 8 км от автомагистрали A2 и в …
Дом 4 спальни в Zukowka, Польша
Дом 4 спальни
Zukowka, Польша
5 Количество комнат 1 ванных комнат 224 м² 1/2 Этаж
€ 181,352
Новый двухэтажный дом на продажу, в Варшаве, Błonie #12946 Звоните +48574672833 ( What…
Квартира 2 спальни в Блоне (Польша), Польша
Квартира 2 спальни
Блоне (Польша), Польша
3 Количество комнат 71 м² 1/2 Этаж
€ 118,482
Жилой комплекс расположен на улице Мазовецка в Блоне, всего в 8 км от автомагистрали A2 и в …

Параметры недвижимости в gmina Blonie, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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