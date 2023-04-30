Квартира 2 спальни Блоне (Польша), Польша 3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² Количество этажей 2

€ 118,482

Жилой комплекс расположен на улице Мазовецка в Блоне, всего в 8 км от автомагистрали A2 и в …