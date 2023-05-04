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Квартиры в Гдыня, Польша

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Гдыня, Польша
Квартира 1 комната
Гдыня, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м²
€ 87,151
Мы представляем однокомнатную квартиру на 3-м этаже площадью 22,79 м2 в Гдыне, улица Герберт…
Квартира 1 спальня в Гдыня, Польша
Квартира 1 спальня
Гдыня, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 164,178
Инвестиции строятся в представительной части Redłowo в Гдыне известным и надежным разработчи…
Квартира 2 спальни в Гдыня, Польша
Квартира 2 спальни
Гдыня, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 209,249
Инвестиции строятся в представительной части Гдыни Redłowo. Это место предназначено для л…

Параметры недвижимости в Гдыня, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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