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Жильё в Колобжегский повят, Польша

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Колобжег, Польша
SPECIAL
Дом 5 комнат
Колобжег, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
The subject of the sale is a house located in a single-family home district in the western p…
€343,751
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Параметры недвижимости в Колобжегский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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