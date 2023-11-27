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Квартиры в Бук, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Бук, Польша
Квартира
Бук, Польша
Площадь 140 м²
Местоположение:
€205,929
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
+48698188169 menshikova002@gmail.com
Квартира в Buk, Польша
Квартира
Buk, Польша
Площадь 6 438 м²
Два участка для продажи в Отуше, в 4 км от Буку и около 30 км от центра Познани
€221,208
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
+48698188169 menshikova002@gmail.com
Realting.com
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