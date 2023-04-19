Купить квартиру в Panfilovskiy selskiy okrug, Казахстан

Квартира 1 спальня Альмерек, Казахстан 1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 1/3 Этаж

€ 23,902

Загородная квартира в коттеджном городке Жана Куат, в северном направлении от г. Алматы (вбл…