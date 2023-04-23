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Квартиры в Алматинская область, Казахстан

Panfilovskiy selskiy okrug
1
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Альмерек, Казахстан
Квартира 1 спальня
Альмерек, Казахстан
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 1/3 Этаж
€ 23,532
Загородная квартира в коттеджном городке Жана Куат, в северном направлении от г. Алматы (вбл…

Параметры недвижимости в Алматинская область, Казахстан

с видом на горы
недорогая
элитная
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