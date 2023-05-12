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Жильё в Трапани, Италия

1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Custonaci, Италия
Вилла 4 спальни
Custonaci, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€ 600,000
ПРОДАЖА участка сельскохозяйственных земель, расположенных в Контрада Бландано, муниципалите…

Параметры недвижимости в Трапани, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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