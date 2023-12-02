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Жильё в Friuli Venezia Giulia - Pordenone, Италия

1 объект найдено
Квартира 1 спальня с Vid na ozero Barchis в Montereale Valcellina, Италия
Квартира 1 спальня с Vid na ozero Barchis
Montereale Valcellina, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/4
Новый жилой комплекс находится на северо-востоке Италии, у подножия национального парка Доло…
€58,800
в месяц
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Параметры недвижимости в Friuli Venezia Giulia - Pordenone, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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