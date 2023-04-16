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Купить недвижимость в Лукка, Италия

Unione dei comuni della Versilia
7
Пьетрасанта
2
Виареджо
1
Капаннори
1
17 объектов найдено
Вилла 10 спаленв Капаннори, Италия
Вилла 10 спален
Капаннори, Италия
25 Количество комнат 1 300 м² Количество этажей 3
€ 6,800,000
Вилла Арнольфини E ’ la storia a disgnare l’incantevole profilo di Villa Arnolfini, Storica…
Квартира 5 спаленв Лукка, Италия
Квартира 5 спален
Лукка, Италия
8 Количество комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 500,000
Апартаменты расположены в историческом центре Барги, очаровательном городке в районе Гарфань…
Домв Лукка, Италия
Дом
Лукка, Италия
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла 16 века на холмах Лукки в солнечной Тоскане. Вилла была построена в середине шестнад…
Квартира 3 спальнив Виареджо, Италия
Квартира 3 спальни
Виареджо, Италия
4 Количество комнат 150 м²
€ 600,000
РО-290818. Красивая просторная квартира в городе ВиареджиоКрасивая просторная квартира 150 м…
Вилла 5 спаленв Gattaiola, Италия
Вилла 5 спален
Gattaiola, Италия
6 Количество комнат 700 м²
€ 5,500,000
VB-VIL. Историческая вилла в городе ЛуккаВилла располагает собственным участком с ухоженным …
Виллав Forte dei Marmi, Италия
Вилла
Forte dei Marmi, Италия
650 м²
€ 4,700,000
WW-TS01 . Виллы класса люкс в Форте де МармиФорте де Марми на улице Giglioli, построено 6 от…
Вилла 5 спаленв Vaiana, Италия
Вилла 5 спален
Vaiana, Италия
6 Количество комнат
€ 5,300,000
WW-TS03. Элитная Вилла в Форте де МармиШикарная вилла в Форте дей Марми, где Вы найдете толь…
Вилла 5 спаленв Capezzano Pianore, Италия
Вилла 5 спален
Capezzano Pianore, Италия
6 Количество комнат 600 м²
€ 5,000,000
KK-639. Вилла (продажа) » Италия » Тоскана » МонтиньозоВладение полностью реставрированно 60…
Квартира 3 спальнив Marina di Pietrasanta, Италия
Квартира 3 спальни
Marina di Pietrasanta, Италия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 181 м²
€ 1,500,000
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
Дом 14 спаленв Лукка, Италия
Дом 14 спален
Лукка, Италия
1 158 м²
€ 4,950,000
Историческая вилла, расположенная в парке с захватывающим видом на тосканский пейзаж. ЛУККА…
Квартира 2 спальнив Лукка, Италия
Квартира 2 спальни
Лукка, Италия
172 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
ЛУККА (ТОСКАНА) // 172 КВ М // 2 СПАЛЬНИ // 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА …
Квартира 3 спальнив Лукка, Италия
Квартира 3 спальни
Лукка, Италия
192 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
ЛУККА (ТОСКАНА) // 195 КВ М // 3 СПАЛЬНИ // 3 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА Р…
Вилла 5 спаленв Лукка, Италия
Вилла 5 спален
Лукка, Италия
5 ванных комнат 300 м²
€ 1,280,000
На прекрасных холмах Лукки, недалеко от исторического центра, находится этот замечательный р…
Вилла 6 спаленв Forte dei Marmi, Италия
Вилла 6 спален
Forte dei Marmi, Италия
7 ванных комнат 400 м²
€ 3,000,000
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Вилла 4 спальнив Forte dei Marmi, Италия
Вилла 4 спальни
Forte dei Marmi, Италия
4 ванных комнат 280 м²
€ 2,000,000
К продаже предлагается элегантная и просторная вилла в Италии, расположенная в Форте-дей-Мар…
Виллав Лукка, Италия
Вилла
Лукка, Италия
11 м²
€ 159,000
Лукка, дом по очень выгодной цене. Небольшая ферма расположена между величественными горными…
Вилла 12 спаленв Лукка, Италия
Вилла 12 спален
Лукка, Италия
1 000 м²
€ 6,000,000
Симпатичная вилла расположена в 9 км. от города Лукка, Тоскана. До курортного города Виаред…

Параметры недвижимости в Лукка, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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