Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Тоскана
  4. Флоренция

Жильё в Флоренция, Италия

19 объектов найдено
Квартира 5 спален в Флоренция, Италия
Квартира 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€ 890,000
Квартира 3 спальни в Флоренция, Италия
Квартира 3 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 1,150,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 022 м²
€ 17,000,000
Вилла 4 спальни в Флоренция, Италия
Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 5
Площадь 430 м²
€ 1,100,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
€ 3,500,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
€ 4,300,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 900 м²
€ 4,500,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 000 м²
€ 6,500,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
€ 3,700,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 900 м²
€ 5,000,000
Вилла 4 спальни в Флоренция, Италия
Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 5
€ 3,500,000
Вилла 3 спальни в Флоренция, Италия
Вилла 3 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 4
€ 1,900,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 6 200 м²
€ 13,000,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 320 м²
€ 28,000,000
Вилла 3 спальни в Флоренция, Италия
Вилла 3 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 4
Площадь 300 м²
€ 2,000,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 420 м²
€ 2,580,000
Вилла в Флоренция, Италия
Вилла
Флоренция, Италия
Площадь 400 м²
€ 2,500,000
Особняк 10 спален в Флоренция, Италия
Особняк 10 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 065 м²
Количество этажей 3
€ 5,900,000
Особняк 10 спален в Флоренция, Италия
Особняк 10 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Флоренция, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти