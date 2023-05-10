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Дома в Залаэгерсег, Венгрия

99 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 214 м²
€ 107,661
Дом 4 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
€ 137,303
Дом 8 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
€ 398,447
Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 22 м²
€ 16,692
Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 74 м²
€ 72,663
Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 129,199
Дом 1 комната в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€ 29,345
Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 102,277
Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 51,152
Дом 4 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 160,186
Дом 5 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€ 145,379
Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€ 22,884
Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€ 148,071
Дом 6 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
€ 134,583
Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€ 119,561
Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 109,034
Дом 5 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€ 336,257
Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 106,315
Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€ 99,612
Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 50,883
Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€ 96,650
Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€ 44,421
Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 80,497
Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 269,221
Дом 1 комната в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 46 м²
€ 19,384
Дом 6 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€ 363,179
Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€ 131,918
Дом 4 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€ 231,530
Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 30,933
Дом 4 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
€ 131,918

Параметры недвижимости в Залаэгерсег, Венгрия

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