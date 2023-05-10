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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Zalaegerszegi jaras
Дома
Дома в Залаэгерсег, Венгрия
Дом
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99 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
214 м²
€ 107,661
Дом 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4
2
178 м²
€ 137,303
Дом 8 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
8
2
300 м²
€ 398,447
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
22 м²
€ 16,692
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
74 м²
€ 72,663
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
65 м²
€ 129,199
Дом 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1
1
40 м²
€ 29,345
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
65 м²
€ 102,277
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
35 м²
€ 51,152
Дом 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4
2
100 м²
€ 160,186
Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
5
1
82 м²
€ 145,379
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
30 м²
€ 22,884
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
101 м²
€ 148,071
Дом 6 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
6
2
143 м²
€ 134,583
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
89 м²
€ 119,561
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
95 м²
€ 109,034
Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
5
2
220 м²
€ 336,257
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
90 м²
€ 106,315
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
61 м²
€ 99,612
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€ 50,883
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
59 м²
€ 96,650
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
66 м²
€ 44,421
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
100 м²
€ 80,497
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
100 м²
€ 269,221
Дом 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1
46 м²
€ 19,384
Дом 6 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
6
1
130 м²
€ 363,179
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
61 м²
€ 131,918
Дом 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4
1
115 м²
€ 231,530
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€ 30,933
Дом 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4
2
158 м²
€ 131,918
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Параметры недвижимости в Залаэгерсег, Венгрия
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