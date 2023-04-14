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Купить дом в Сомбатхей, Венгрия

76 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 79,979
Дом 5 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м²
€ 200,617
Дом 7 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 238,065
Дом 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 147,092
Дом 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 32,099
Вилла 18 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Вилла 18 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
18 Количество комнат 560 м² 2 Этаж
€ 487,500
Объект расположен в самом центре города Сомбатхей недалеко от австрийской границы. Площадь…
Дом 6 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м²
€ 173,600
Дом 4 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 179,217
Дом 5 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 232,448
Дом 5 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 149 м²
€ 371,809
Дом 5 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 184,567
Дом 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 61,121
Дом 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 62,860
Дом 4 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 164,666
Дом 4 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 136,606
Дом 1 комнатав Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 37,181
Дом 3 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 133,477
Дом 4 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 318,312
Дом 6 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 186,975
Дом 5 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 293 м²
€ 253,847
Дом 4 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м²
€ 238,065
Дом 5 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 196 м²
€ 168,518
Дом 8 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 310 м²
€ 173,868
Дом 4 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 207 м²
€ 438,681
Дом 4 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 347,735
Дом 2 ванныхв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 86,425
На тихой улице, в семейном районе
Дом 2 ванныхв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 ванных комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 91,158
Продавцы недавно построенных двухквартирных домов в популярном жилом парке для семейного отд…
Дом 2 ванныхв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 ванных комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 90,986
Продавцы недавно построенных двухквартирных домов в популярном жилом парке для семейного отд…
Дом 1 ваннаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 97 м² Количество этажей 2
€ 104,618
Суббота в популярной части города-сада, в недавно построенном жилом районе Богата, на Львино…
Дом 1 ваннаяв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 91 м² Количество этажей 2
€ 106,229
Суббота в популярной части города-сада, в недавно построенном жилом районе Богата, на Львино…

Параметры недвижимости в Сомбатхей, Венгрия

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