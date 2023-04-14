Купить дом в Сомбатхей, Венгрия

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Szombathelyi jaras
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76 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 79,979
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
156 м²
€ 200,617
Дом 7 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
€ 238,065
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 147,092
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 32,099
Вилла 18 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
18 Количество комнат
560 м²
2 Этаж
€ 487,500
Объект расположен в самом центре города Сомбатхей недалеко от австрийской границы. Площадь…
Дом 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
160 м²
€ 173,600
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 179,217
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 232,448
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
149 м²
€ 371,809
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 184,567
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 61,121
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 62,860
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 164,666
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 136,606
Дом 1 комната
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
€ 37,181
Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 133,477
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 318,312
Дом 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
125 м²
€ 186,975
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
293 м²
€ 253,847
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
180 м²
€ 238,065
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
196 м²
€ 168,518
Дом 8 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
310 м²
€ 173,868
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
207 м²
€ 438,681
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 347,735
Дом 2 ванных
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 ванных комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 86,425
На тихой улице, в семейном районе
Дом 2 ванных
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 2
€ 91,158
Продавцы недавно построенных двухквартирных домов в популярном жилом парке для семейного отд…
Дом 2 ванных
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 2
€ 90,986
Продавцы недавно построенных двухквартирных домов в популярном жилом парке для семейного отд…
Дом 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
97 м²
Количество этажей 2
€ 104,618
Суббота в популярной части города-сада, в недавно построенном жилом районе Богата, на Львино…
Дом 1 ванная
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 ванных комнат
91 м²
Количество этажей 2
€ 106,229
Суббота в популярной части города-сада, в недавно построенном жилом районе Богата, на Львино…
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Параметры недвижимости в Сомбатхей, Венгрия
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