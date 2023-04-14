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Купить квартиру в Сегед, Венгрия

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230 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 69,280
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 86,934
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 102,983
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 89,609
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 105,658
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 118,765
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 136,018
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 158,086
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 158,300
Квартира 1 комнатав Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 96,055
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 197,942
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 197,942
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 136,018
Квартира 4 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 213,723
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 76,234
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 104,053
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 102,983
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 73,559
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 77,572
Квартира 3 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 88,004
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 73,559
Квартира 1 комнатав Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 69,547
Квартира 1 комнатав Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 58,045
Квартира 5 комнатв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 160,226
Квартира 2 ванныхв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
2 ванных комнат 175 м²
€ 136,394
Вы ищете квартиру или чувство жизни?170 кв.м. чувство гражданской жизни в современной обстан…
Квартира 1 ваннаяв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Szegedi jaras, Венгрия
1 ванных комнат 97 м² 3 Этаж
€ 129,072
В центре Сегеда, на Львиной улице, эта трехкомнатная квартира 97nm- ПРОДАЕТСЯ. Для любителей…
Квартира 2 ванныхв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
2 ванных комнат 114 м² 3 Этаж
€ 165,332
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Квартира 2 ванныхв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 ванных
Szegedi jaras, Венгрия
2 ванных комнат 90 м²
€ 131,538
ЭЛЕГАНТНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ КОНДОМИНИУМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА! СПЕЦИАЛЬНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ! ПУСТЬ…

Параметры недвижимости в Сегед, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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