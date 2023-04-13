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Купить коттедж в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия

Nyiregyhazi jaras
2
Ibranyi jaras
1
Nyirbatori jaras
1
Ньиредьхаза
1
Фехердьярматский яраш
1
Коттедж В архив
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5 объектов найдено
Коттедж 2 ванныхв Надьчеркес, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Надьчеркес, Венгрия
2 ванных комнат 122 м² Количество этажей 1
€ 144,867
В 10 км от Nyíregyháza, модернизированный 200-летний соломенный дом и ферма на продажу!Площа…
Коттедж 2 ванныхв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 ванных комнат 148 м² Количество этажей 1
€ 539,559
В Hortobágy сердце в Hajdúszoboszlо greenbelt предложение на продажу с удовольствием имеет в…
Коттедж 4 ванныхв Гававенчелле, Венгрия
Коттедж 4 ванных
Гававенчелле, Венгрия
4 ванных комнат 380 м² Количество этажей 1
€ 319,143
От Nyíregyháza 20 км, обновлен, требуя 380-нм-es гранж, с 4 га площади и 47,44 АК с плужным …
Коттедж 2 ванныхв Sonkad, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Sonkad, Венгрия
2 ванных комнат 232 м² Количество этажей 1
€ 158,424
Возле особняка на 29100 нм площади для продажи, украинская граница, на границе красивой прир…
Коттедж 7 ванныхв Пириче, Венгрия
Коттедж 7 ванных
Пириче, Венгрия
7 ванных комнат 475 м² Количество этажей 2
€ 358,175
10 комнатных, программы подходят для его сделки и szállóvendéhek получения в естественном ar…

Параметры недвижимости в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия

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