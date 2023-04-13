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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Саболч - Сатмар - Берег
Квартиры
Купить квартиру в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия
Nyiregyhazi jaras
87
Ньиредьхаза
87
Mateszalkai jaras
6
Вашарошнаменьский яраш
4
Вайя
3
Вашарошнамень
3
Baktaloranthazai jaras
2
Kisvardai jaras
2
Кишварда
2
Матесалька
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102 объекта найдено
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Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 124,996
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 53,150
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 160,225
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 75,986
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 71,846
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 87,871
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 114,580
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 95,884
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 98,822
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 79,859
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 66,504
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 77,455
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 92,946
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 106,567
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 148,767
Квартира 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 71,846
Квартира 2 комнаты
Матесалька, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 53,150
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 60,094
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 159,984
Квартира 2 комнаты
Матесалька, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 64,101
Квартира 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
23 м²
€ 52,856
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 87,871
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 81,461
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 63,833
Квартира 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 65,703
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 57,423
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 71,312
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 140,888
Квартира 4 комнаты
Вайя, Венгрия
4 Количество комнат
104 м²
€ 297,000
На продажу выставлена меблированная квартира в центральном 6-м районе Будапешта. Вся мебель …
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 82,529
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Параметры недвижимости в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия
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