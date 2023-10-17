Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Венгрия
  4. медье Пешт
  5. Квартиры

Квартиры в медье Пешт, Венгрия

Дунакеси
46
Гёдёллё
18
Будакеси
17
Биаторбадь
11
Гёд
10
Вечеш
9
Nagykoroesi jaras
7
Надькёрёш
7
Показать больше
Квартира В архив
Очистить
590 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€123,137
Квартира 4 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€173,376
Квартира 2 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€126,797
Квартира 4 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€230,305
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€85,135
Квартира 3 комнаты в Ecser, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Ecser, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€109,977
Квартира 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€53,959
Квартира 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€48,586
Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€92,458
Квартира 2 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€94,451
Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€116,188
Квартира 1 комната в Szada, Венгрия
Квартира 1 комната
Szada, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€80,977
Квартира 5 комнат в Эрд, Венгрия
Квартира 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€401,030
Квартира 1 комната в Вац, Венгрия
Квартира 1 комната
Вац, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
€103,249
Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
€90,311
Квартира 1 ванная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Квартира 1 ванная
Тёрёкбалинт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€71,162
Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€90,311
Квартира 3 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€161,697
Квартира 4 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
€150,386
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€139,477
Квартира 3 комнаты в Киштарча, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€141,132
Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€92,898
Квартира 3 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€203,134
Квартира 5 комнат в Биаторбадь, Венгрия
Квартира 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€317,482
Квартира 4 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€291,775
Квартира 4 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€205,399
Квартира 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€91,863
Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€190,232
Квартира 3 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
A family nest with special features awaits its new residents in a popular part of Törökbálin…
€206,942
Квартира 2 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
€159,127

Параметры недвижимости в медье Пешт, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти