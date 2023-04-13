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Купить коттедж в Pecsi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Коттедж 5 ванныхв Bakonya, Венгрия
Коттедж 5 ванных
Bakonya, Венгрия
5 ванных комнат 2 500 м² Количество этажей 2
€ 665,838
Продавец на метре Mecsek конный спортивный центр с 15 головных гостевых домов, 1000 M2 крыты…

Параметры недвижимости в Pecsi jaras, Венгрия

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