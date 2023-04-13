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Венгрия
Задунайский край
медье Баранья
Pecsi jaras
Квартиры
Купить квартиру в Pecsi jaras, Венгрия
Печ
294
Kozarmisleny
19
Квартира
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315 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 66,504
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 90,462
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 100,397
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 65,436
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 78,790
Квартира 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 79,859
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 74,757
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 106,567
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 69,416
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 73,449
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 97,460
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 93,480
Квартира 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 148,232
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 159,984
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 77,188
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 109,238
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 74,517
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 82,529
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 61,163
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
€ 226,756
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 103,896
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 88,138
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 45,137
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 173,606
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 73,689
Квартира 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 120,162
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 88,138
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 184,289
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 151,972
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 56,622
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Параметры недвижимости в Pecsi jaras, Венгрия
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