Купить дом в Ozdi jaras, Венгрия

Дом 5 комнат Озд, Венгрия 5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²

€ 34,458

Продается 2-этажный семейный дом с 5 комнатами в Оздоне, недалеко от Уэллиса и ОАМ. На ровно…