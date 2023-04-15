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Купить дом в Ozdi jaras, Венгрия

Озд
40
Борщоднадашд
6
50 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 19,879
Дом 6 комнатв Домахаза, Венгрия
Дом 6 комнат
Домахаза, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 23,829
Дом 6 комнатв Борщоднадашд, Венгрия
Дом 6 комнат
Борщоднадашд, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 12,988
Дом 3 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 21,205
Дом 3 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м²
€ 10,602
Дом 2 комнатыв Домахаза, Венгрия
Дом 2 комнаты
Домахаза, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 10,602
Дом 6 комнатв Озд, Венгрия
Дом 6 комнат
Озд, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 18,554
Дом 2 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 55,662
Дом 3 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 26,479
Дом 5 комнатв Озд, Венгрия
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 22,795
Продается 2-этажный кирпичный 5-комнатный семейный дом на улице Петефи в Оздоне. Так как на …
Дом 2 комнатыв Borsodbota, Венгрия
Дом 2 комнаты
Borsodbota, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 15,108
Дом 3 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 136 м²
€ 39,759
Дом 3 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 13,253
Дом 4 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 47,711
Дом 3 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 19,084
Дом 3 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 21,178
Дом 2 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 34,193
Дом 3 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 21,205
Дом 5 комнатв Озд, Венгрия
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²
€ 39,494
Дом 4 комнатыв Борщоднадашд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Борщоднадашд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 22,530
Дом 3 комнатыв Борщоднадашд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Борщоднадашд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 51,686
Дом 3 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 31,012
Продается 3-комнатный, 2-этажный семейный дом в Озде - Рактагтето. На верхнем этаже просторн…
Дом 3 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 52,747
Дом 3 комнатыв Чокваомань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чокваомань, Венгрия
3 Количество комнат 65 м²
€ 9,277
Дом 4 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м²
€ 23,855
Дом 3 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 37,108
Дом 5 комнатв Озд, Венгрия
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 34,458
Продается 2-этажный семейный дом с 5 комнатами в Оздоне, недалеко от Уэллиса и ОАМ. На ровно…
Дом 3 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 34,458
Дом 2 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 17,229
Дом 4 комнатыв Озд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 9,807

Параметры недвижимости в Ozdi jaras, Венгрия

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