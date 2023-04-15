Купить дом в Ozdi jaras, Венгрия

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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Боршод-Абауй-Земплен
Ozdi jaras
Дома
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Озд
40
Борщоднадашд
6
Дом
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50 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 19,879
Дом 6 комнат
Домахаза, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 23,829
Дом 6 комнат
Борщоднадашд, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 12,988
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 21,205
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
€ 10,602
Дом 2 комнаты
Домахаза, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 10,602
Дом 6 комнат
Озд, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 18,554
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 55,662
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 26,479
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 22,795
Продается 2-этажный кирпичный 5-комнатный семейный дом на улице Петефи в Оздоне. Так как на …
Дом 2 комнаты
Borsodbota, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 15,108
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
136 м²
€ 39,759
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 13,253
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 47,711
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 19,084
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
€ 21,178
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 34,193
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 21,205
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
€ 39,494
Дом 4 комнаты
Борщоднадашд, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 22,530
Дом 3 комнаты
Борщоднадашд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 51,686
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 31,012
Продается 3-комнатный, 2-этажный семейный дом в Озде - Рактагтето. На верхнем этаже просторн…
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 52,747
Дом 3 комнаты
Чокваомань, Венгрия
3 Количество комнат
65 м²
€ 9,277
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
180 м²
€ 23,855
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 37,108
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 34,458
Продается 2-этажный семейный дом с 5 комнатами в Оздоне, недалеко от Уэллиса и ОАМ. На ровно…
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 34,458
Дом 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 17,229
Дом 4 комнаты
Озд, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 9,807
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Параметры недвижимости в Ozdi jaras, Венгрия
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