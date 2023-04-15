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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Боршод-Абауй-Земплен
Ozdi jaras
Квартиры
Купить квартиру в Ozdi jaras, Венгрия
Озд
18
Квартира
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18 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 20,675
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 21,205
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 28,865
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 23,060
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 25,181
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 20,940
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 13,226
Квартира 1 комната
Озд, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 28,361
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 23,325
Квартира 4 комнаты
Озд, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
€ 15,638
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 30,482
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 39,759
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 27,831
Продается 1-этажная 2-комнатная квартира в Озде в начале улицы Лехель везер. Кирпичная кварт…
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 26,479
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 29,156
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 30,482
В центре города, напротив автовокзала, продается 2-комнатная квартира на первом этаже площад…
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 23,829
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 19,879
Параметры недвижимости в Ozdi jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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