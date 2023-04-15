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Купить квартиру в Ozdi jaras, Венгрия

Озд
18
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18 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 20,675
Квартира 3 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 21,205
Квартира 2 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 28,865
Квартира 3 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 23,060
Квартира 2 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 25,181
Квартира 3 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 20,940
Квартира 2 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 13,226
Квартира 1 комнатав Озд, Венгрия
Квартира 1 комната
Озд, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 28,361
Квартира 2 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 23,325
Квартира 4 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Озд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 15,638
Квартира 3 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 30,482
Квартира 2 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 39,759
Квартира 2 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 27,831
Продается 1-этажная 2-комнатная квартира в Озде в начале улицы Лехель везер. Кирпичная кварт…
Квартира 2 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 26,479
Квартира 2 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 29,156
Квартира 2 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 30,482
В центре города, напротив автовокзала, продается 2-комнатная квартира на первом этаже площад…
Квартира 2 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 23,829
Квартира 2 комнатыв Озд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Озд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 19,879

Параметры недвижимости в Ozdi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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