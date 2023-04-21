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Коттеджи в Nyiregyhazi jaras, Венгрия

Ньиредьхаза
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Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 2 ванных в Надьчеркес, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Надьчеркес, Венгрия
2 ванных комнат 122 м² Количество этажей 1
€ 145,255
В 10 км от Nyíregyháza, модернизированный 200-летний соломенный дом и ферма на продажу!Площа…
Коттедж 2 ванных в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 ванных комнат 148 м² Количество этажей 1
€ 541,004
В Hortobágy сердце в Hajdúszoboszlо greenbelt предложение на продажу с удовольствием имеет в…

Параметры недвижимости в Nyiregyhazi jaras, Венгрия

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