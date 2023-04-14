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Купить квартиру в Ньиредьхаза, Венгрия

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87 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 124,996
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 53,150
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 160,225
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 75,986
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 71,846
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 87,871
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 114,580
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 95,884
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 98,822
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 79,859
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 66,504
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 77,455
Квартира 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 92,946
Квартира 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 106,567
Квартира 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 148,767
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 60,094
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 159,984
Квартира 1 комнатав Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м²
€ 52,856
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 87,871
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 81,461
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 63,833
Квартира 1 комнатав Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 65,703
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 57,423
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 71,312
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 140,888
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 82,529
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 93,724
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 114,847
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 88,138
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 86,803

Параметры недвижимости в Ньиредьхаза, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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