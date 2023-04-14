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  5. Kecskemeti jaras

Купить недвижимость в Kecskemeti jaras, Венгрия

Кечкемет
327
Лайошмиже
28
Керекедьхаза
4
406 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 125,263
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 102 м²
€ 87,871
Дом 6 комнатв Ладаньбене, Венгрия
Дом 6 комнат
Ладаньбене, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 218 м²
€ 240,110
Квартира 1 комнатав Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
€ 55,821
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 106,567
Дом 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 100,157
Дом 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 151,972
Дом 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 50,479
Дом 5 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 154,910
Дом 5 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 Количество комнат 92 м²
€ 154,910
Дом 4 комнатыв Helvecia, Венгрия
Дом 4 комнаты
Helvecia, Венгрия
4 Количество комнат 93 м²
€ 165,593
Дом 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 128,201
Квартира 1 комнатав Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 58,732
Квартира 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 110,840
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 235,009
Дом 5 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 271,359
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 317,832
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 122,592
Дом 1 комнатав Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 61,163
Дом 6 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м²
€ 133,276
Квартира 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 74,517
Дом 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 93,480
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 200,314
Дом 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 93,480
Квартира 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 64,635
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м²
€ 319,835
Квартира 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 79,859
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 218,983
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
€ 258,005
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 45,137

Параметры недвижимости в Kecskemeti jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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