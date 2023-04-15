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Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Keszthelyi jaras
Хевиз
Квартиры
Купить квартиру в Хевиз, Венгрия
Квартира
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26 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
€ 92,257
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 88,004
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 79,979
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
18 м²
€ 70,885
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 96,028
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 187,215
Недалеко от озера,на тихой улице, продается трехкомнатная квартира в центре Хевиза. Площадь …
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 74,629
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
81 м²
€ 170,925
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
€ 74,629
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 173,600
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
18 м²
€ 58,580
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
82 м²
€ 266,151
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
62 м²
€ 173,841
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 361,110
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 173,600
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 253,847
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 230,040
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
€ 79,979
Квартира 2 спальни
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
135 000 м²
1/3 Этаж
€ 300,000
Квартира с красивым панорамным видом на термальном курорте Хевиз! В спокойном семейном ра…
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
300 м²
€ 235,390
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 180,000
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
137 м²
€ 300,000
Квартира 2 ванных
Хевиз, Венгрия
2 ванных комнат
80 м²
€ 77,994
На термальной воде продается 80 нм, 3 комнатных, напалис, квартира в ожидании 2. заключение наверху!
Квартира 1 ванная
Хевиз, Венгрия
1 ванных комнат
45 м²
€ 117,326
Hévíz ищет, с часто встречающейся частью красивой роскошной квартиры на продажу! Квартира …
Квартира 1 ванная
Хевиз, Венгрия
1 ванных комнат
34 м²
€ 82,687
его трава в сердце хорошего вложения, термальная вода! Рабочие, опубликованные варианты прод…
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