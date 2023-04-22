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Дома в Дьюла, Венгрия

8 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Дьюла, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьюла, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 115,927
Дом 3 комнаты в Дьюла, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьюла, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 38,203
Дом 3 комнаты в Дьюла, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьюла, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 70,873
Дом 3 комнаты в Дьюла, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьюла, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 75,089
Дом 6 комнат в Дьюла, Венгрия
Дом 6 комнат
Дьюла, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 207 м²
€ 202,872
Дом 3 комнаты в Дьюла, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьюла, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 41,892
Дом в Дьюла, Венгрия
Дом
Дьюла, Венгрия
190 м² Количество этажей 1
€ 341,096
В центре Дьюлы мы предлагаем на продажу полностью оборудованный ресторан площадью 190 кв.м с…
Дом 2 ванных в Дьюла, Венгрия
Дом 2 ванных
Дьюла, Венгрия
2 ванных комнат 96 м² Количество этажей 2
€ 121,646
В Gábor Áron utcában, который может быть найден возле замка продавца бани он строился в 2002…
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