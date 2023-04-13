Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Дьёр-Мошон-Шопрон
  5. Дома

Купить дом в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

Gyori jaras
205
Soproni jaras
95
Дьёр
94
Шопрон
58
Mosonmagyarovari jaras
30
Pannonhalmi jaras
16
Csornai jaras
10
Teti jaras
8
Показать больше
367 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Ашваньраро, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ашваньраро, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 114,580
Дом 3 комнатыв Sikator, Венгрия
Дом 3 комнаты
Sikator, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 52,883
Дом 5 комнатв Баконьсентласло, Венгрия
Дом 5 комнат
Баконьсентласло, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 146,897
Дом 14 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 14 комнат
Gyori jaras, Венгрия
14 Количество комнат 14 ванных комнат 280 м²
€ 373,920
Дом 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 331,186
Дом 3 комнатыв Koronco, Венгрия
Дом 3 комнаты
Koronco, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 85,200
Дом 5 комнатв Конь, Венгрия
Дом 5 комнат
Конь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 186,693
Дом 4 комнатыв Abda, Венгрия
Дом 4 комнаты
Abda, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 158,916
Дом 3 комнатыв Гёнью, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёнью, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 125,263
Дом 3 комнатыв Гёнью, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёнью, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м²
€ 138,617
Дом 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 237,706
Дом 6 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Gyori jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 193 м²
€ 574,234
Дьёр - волшебный город, где любители тишины могут найти дом своей мечты. Этот недавно постро…
Дом 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 106,567
Дом 5 комнатв Ньюль, Венгрия
Дом 5 комнат
Ньюль, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 234,768
Дом 3 комнатыв Чорна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чорна, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 112,176
Дом 3 комнатыв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
3 Количество комнат 154 м²
€ 152,239
Дом 5 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат 236 м²
€ 502,121
Дом 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 87 м²
€ 81,461
Дом 8 комнатв Эттевень, Венгрия
Дом 8 комнат
Эттевень, Венгрия
8 Количество комнат 155 м²
€ 138,884
Дом 1 комнатав Ньюль, Венгрия
Дом 1 комната
Ньюль, Венгрия
1 Количество комнат 54 м²
€ 79,859
Дом 3 комнатыв Пер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пер, Венгрия
3 Количество комнат 72 м²
€ 66,504
Дом 4 комнатыв Тет, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тет, Венгрия
4 Количество комнат 105 м²
€ 111,909
Дом 5 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат 156 м²
€ 154,910
Дом 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 230 м²
€ 371,249
Дом 3 комнатыв Гёнью, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёнью, Венгрия
3 Количество комнат 82 м²
€ 146,630
Дом 5 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат 105 м²
€ 198,979
Дом 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 128,201
Дом 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 119,921
Дом 3 комнатыв Дунасег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунасег, Венгрия
3 Количество комнат 94 м²
€ 90,542
Дом 4 комнатыв Пер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пер, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 173,606

Параметры недвижимости в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти