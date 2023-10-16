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Realting.com
Жилая
Венгрия
Erdi jaras
Жильё в Erdi jaras, Венгрия
Эрд
374
Тёрёкбалинт
55
Diosd
46
Саэхаломбатта
45
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559 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
4
1
100 м²
€180,240
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Pusztazamor, Венгрия
5
2
136 м²
€123,512
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Тарнок, Венгрия
4
2
90 м²
€231,810
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
5
2
111 м²
€231,810
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
5
2
111 м²
€242,382
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
7
2
256 м²
€487,343
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6
4
178 м²
€515,450
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6
4
185 м²
€533,499
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6
4
185 м²
€533,499
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
6
178 м²
€515,450
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3
1
98 м²
€175,341
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3
1
200 м²
€510,550
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4
2
148 м²
€386,755
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4
2
148 м²
€386,755
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Тарнок, Венгрия
4
2
90 м²
€231,810
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Эрд, Венгрия
5
2
117 м²
€402,252
Рекомендовать
Дом 8 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
8
2
100 м²
€141,562
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4
2
105 м²
€314,324
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
5
2
149 м²
€386,523
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
5
2
149 м²
€386,523
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4
1
115 м²
€298,852
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4
1
115 м²
€298,852
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3
2
145 м²
€360,737
Рекомендовать
Квартира 1 ванная
Тёрёкбалинт, Венгрия
1
100 м²
€70,910
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4
1
71 м²
€231,295
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Шошкуд, Венгрия
5
2
145 м²
€360,737
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
5
2
110 м²
We offer for sale 120 m2 family house located on the main road of Törökbálint. The property …
€162,448
Рекомендовать
Дом 8 комнат
Эрд, Венгрия
8
3
174 м²
€244,703
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Diosd, Венгрия
5
3
167 м²
€745,197
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
5
2
119 м²
€244,703
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Типы недвижимости в Erdi jaras
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Параметры недвижимости в Erdi jaras, Венгрия
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