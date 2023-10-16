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Жильё в Erdi jaras, Венгрия

Эрд
374
Тёрёкбалинт
55
Diosd
46
Саэхаломбатта
45
559 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 4 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€180,240
Дом 5 комнат в Pusztazamor, Венгрия
Дом 5 комнат
Pusztazamor, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€123,512
Дом 4 комнаты в Тарнок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тарнок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€231,810
Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€231,810
Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€242,382
Дом 7 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 7 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
€487,343
Дом 6 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
€515,450
Дом 6 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
€533,499
Дом 6 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
€533,499
Дом 6 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 6
Площадь 178 м²
€515,450
Дом 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€175,341
Дом 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
€510,550
Дом 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€386,755
Дом 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€386,755
Дом 4 комнаты в Тарнок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тарнок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€231,810
Квартира 5 комнат в Эрд, Венгрия
Квартира 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€402,252
Дом 8 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 8 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€141,562
Дом 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€314,324
Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€386,523
Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€386,523
Дом 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€298,852
Дом 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€298,852
Дом 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€360,737
Квартира 1 ванная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Квартира 1 ванная
Тёрёкбалинт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€70,910
Дом 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€231,295
Дом 5 комнат в Шошкуд, Венгрия
Дом 5 комнат
Шошкуд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€360,737
Дом 5 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
We offer for sale 120 m2 family house located on the main road of Törökbálint. The property …
€162,448
Дом 8 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 8 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
€244,703
Дом 5 комнат в Diosd, Венгрия
Дом 5 комнат
Diosd, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
€745,197
Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
€244,703

Типы недвижимости в Erdi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Erdi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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