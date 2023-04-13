Купить коттедж в Debreceni jaras, Венгрия

Коттедж 1 ванная Debreceni jaras, Венгрия 1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1

€ 103,124

Центр отдыха Hármashegyaljai рядом с прямым одним 120 нм, фермы, на которых 3 комнаты, больш…