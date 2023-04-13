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Купить коттедж в Дебрецен, Венгрия

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2 объекта найдено
Коттедж 2 ванныхв Debreceni jaras, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Debreceni jaras, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 184,761
Коттедж 1 ваннаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Debreceni jaras, Венгрия
1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 103,124
Центр отдыха Hármashegyaljai рядом с прямым одним 120 нм, фермы, на которых 3 комнаты, больш…

Параметры недвижимости в Дебрецен, Венгрия

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