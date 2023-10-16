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Дома в медье Баранья, Венгрия

Pecsi jaras
332
Печ
231
Шиклошский яраш
66
Мохачский яраш
45
Pecsvaradi jaras
29
Komloi jaras
27
Харкань
27
Bolyi jaras
22
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571 объект найдено
Дом 7 комнат в Печварад, Венгрия
Дом 7 комнат
Печварад, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
€48,992
Дом 5 комнат в Надькозар, Венгрия
Дом 5 комнат
Надькозар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
€244,703
Дом 6 комнат в Салатнак, Венгрия
Дом 6 комнат
Салатнак, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€77,356
Дом 1 комната в Pogany, Венгрия
Дом 1 комната
Pogany, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€38,652
Дом 3 комнаты в Шелье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шелье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€46,414
Дом 4 комнаты в Мадьярсек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мадьярсек, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€309,424
Дом 3 комнаты в Вокань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вокань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€118,613
Дом 2 комнаты в Шиклошский яраш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шиклошский яраш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€19,339
Дом 3 комнаты в Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€97,984
Дом 2 комнаты в Надьпалл, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьпалл, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€45,124
Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
€335,184
Дом 8 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
€514,418
Дом в Pecsi jaras, Венгрия
Дом
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 58 м²
€56,728
Дом 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€232,068
Дом 2 комнаты в Дунасекчё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунасекчё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€25,528
Дом 3 комнаты в Szekelyszabar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekelyszabar, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€24,496
Дом 1 комната в Pellerd, Венгрия
Дом 1 комната
Pellerd, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€30,942
Дом 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€30,942
Дом 6 комнат в Беркешд, Венгрия
Дом 6 комнат
Беркешд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
€102,884
Дом 5 комнат в Gyod, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyod, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€53,891
Дом 4 комнаты в Хидаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хидаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€89,991
Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
€332,631
Дом 5 комнат в Hosszuheteny, Венгрия
Дом 5 комнат
Hosszuheteny, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
€193,132
Дом 4 комнаты в Pecsdevecser, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsdevecser, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€64,463
Дом 4 комнаты в Hosszuheteny, Венгрия
Дом 4 комнаты
Hosszuheteny, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€242,125
Дом 2 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Харкань, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€64,206
Дом 1 комната в Kozarmisleny, Венгрия
Дом 1 комната
Kozarmisleny, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 300 м²
€386,781
Дом 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€121,191
Дом 5 комнат в Nagydobsza, Венгрия
Дом 5 комнат
Nagydobsza, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€82,487
Дом 3 комнаты в Кесю, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кесю, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€101,852

Типы недвижимости в медье Баранья

коттеджи

Параметры недвижимости в медье Баранья, Венгрия

недорогая
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