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Realting.com
Жилая
Венгрия
медье Баранья
Дома
Дома в медье Баранья, Венгрия
Pecsi jaras
332
Печ
231
Шиклошский яраш
66
Мохачский яраш
45
Pecsvaradi jaras
29
Komloi jaras
27
Харкань
27
Bolyi jaras
22
Kozarmisleny
21
Мохач
17
Шиклош
17
Szigetvari jaras
16
Szentlorinci jaras
15
Шейеский яраш
14
Комло
12
Сигетвар
9
Печварад
7
Сентлёринц
6
Hegyhati jaras
5
Бой
5
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571 объект найдено
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Дом 7 комнат
Печварад, Венгрия
7
1
200 м²
€48,992
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Надькозар, Венгрия
5
1
113 м²
€244,703
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Салатнак, Венгрия
6
2
140 м²
€77,356
Рекомендовать
Дом 1 комната
Pogany, Венгрия
1
1
40 м²
€38,652
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Шелье, Венгрия
3
1
80 м²
€46,414
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Мадьярсек, Венгрия
4
2
120 м²
€309,424
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Вокань, Венгрия
3
1
97 м²
€118,613
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Шиклошский яраш, Венгрия
2
1
50 м²
€19,339
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3
1
100 м²
€97,984
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Надьпалл, Венгрия
2
1
64 м²
€45,124
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
134 м²
€335,184
Рекомендовать
Дом 8 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
8
2
440 м²
€514,418
Рекомендовать
Дом
Pecsi jaras, Венгрия
58 м²
€56,728
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
1
117 м²
€232,068
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Дунасекчё, Венгрия
2
1
80 м²
€25,528
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Szekelyszabar, Венгрия
3
1
80 м²
€24,496
Рекомендовать
Дом 1 комната
Pellerd, Венгрия
1
1
50 м²
€30,942
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
51 м²
€30,942
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Беркешд, Венгрия
6
3
205 м²
€102,884
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Gyod, Венгрия
5
1
92 м²
€53,891
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Хидаш, Венгрия
4
2
150 м²
€89,991
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
5
2
134 м²
€332,631
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Hosszuheteny, Венгрия
5
2
112 м²
€193,132
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Pecsdevecser, Венгрия
4
1
130 м²
€64,463
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Hosszuheteny, Венгрия
4
2
170 м²
€242,125
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Харкань, Венгрия
2
45 м²
€64,206
Рекомендовать
Дом 1 комната
Kozarmisleny, Венгрия
1
300 м²
€386,781
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
1
93 м²
€121,191
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Nagydobsza, Венгрия
5
1
140 м²
€82,487
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Кесю, Венгрия
3
1
54 м²
€101,852
Рекомендовать
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Типы недвижимости в медье Баранья
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Параметры недвижимости в медье Баранья, Венгрия
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