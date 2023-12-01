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Жильё в Ираклион, Греция

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты с камином, с кладовой, с bright в Erakleion, Греция
Дом 3 комнаты с камином, с кладовой, с bright
Erakleion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Property Code: 1516 - House FOR SALE in Koutsopodi Schinochori for €160.000 . This 180 sq. m…
Цена по запросу
в месяц
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Дом 3 комнаты с кладовой, с bright, с Open view в Erakleion, Греция
Дом 3 комнаты с кладовой, с bright, с Open view
Erakleion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 236 м²
Property Code: 11103 - House FOR SALE in Koutsopodi Center for €150.000 . This 236 sq. m. H…
Цена по запросу
в месяц
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Параметры недвижимости в Ираклион, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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