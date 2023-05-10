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Виллы в Дармштадт, Германия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Дармштадт, Германия
Вилла 4 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 492 м²
€ 5,950,000

Параметры недвижимости в Дармштадт, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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